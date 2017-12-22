Полиция итальянского острова Сицилия арестовала санитара скорой помощи, которого подозревают в нескольких убийствах: по данным полиции он умерщвлял пациентов по заказу местной похоронной конторы, имеющей связи с мафией, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

По версии обвинения, арестованный - 42-летний мужчина - убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух.

Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.

Итальянские СМИ уже прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".

Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания.

Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы обратно домой. Вернув родственникам тело, он пользовался их шоковым состоянием, чтобы порекомендовать им одно из местных бюро ритуальных услуг, имеющее связи с сицилийской мафией, где ему платили комиссионные.

По данным итальянской прессы, арестованный санитар работал в службе "скорой помощи" с 2012 года и не исключено, что на его счету значительно больше жертв.