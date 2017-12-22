Швейцария открыла в Дамаске гуманитарный офис

Швейцария открыла гуманитарный офис в Дамаске. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении федерального департамента (министерства) по иностранным делам.

Как отмечается, открытие офиса нацелено "на улучшение доступа к людям, находящимся в бедственном положении, а также на сопровождение и более четкую координацию гуманитарных проектов", что увеличит гуманитарную поддержку в Сирии. Ранее этим занимались представительства Швейцарии в соседних с Сирией странах – Иордании, Ливане и Турции.

"Гуманитарная помощь в связи с сирийским кризисом в настоящее время является самой важной гуманитарной операцией Швейцарии", — подчеркивается в заявлении.

В МИД отметили, что с начала конфликта в Сирии в 2011 году Швейцария передала в поддержку местного населения 315 миллионов франков (около 310 миллионов долларов). Почти половина из этих денег была направлена на гуманитарную помощь.