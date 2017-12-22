Время в Ереване: 11:07:36,   23 Декабрь

Швейцария открыла в Дамаске гуманитарный офис


Швейцария открыла гуманитарный офис в Дамаске. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении федерального департамента (министерства) по иностранным делам.

Как отмечается, открытие офиса нацелено "на улучшение доступа к людям, находящимся в бедственном положении, а также на сопровождение и более четкую координацию гуманитарных проектов", что увеличит гуманитарную поддержку в Сирии. Ранее этим занимались представительства Швейцарии в соседних с Сирией странах – Иордании, Ливане и Турции.

"Гуманитарная помощь в связи с сирийским кризисом в настоящее время является самой важной гуманитарной операцией Швейцарии", — подчеркивается в заявлении.

В МИД отметили, что с начала конфликта в Сирии в 2011 году Швейцария передала в поддержку местного населения 315 миллионов франков (около 310 миллионов долларов). Почти половина из этих денег была направлена на гуманитарную помощь.

 

 




«Մեկ անգամ Հայաստանում»

մրցույթ
Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации