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Великобритания начнет выдавать паспорта синего цвета вместо бордового после Brexit


С октября 2019 года подданные Великобритании начнут получать паспорта синего цвета вместо традиционного для ЕС бордового. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщает газета Guardian со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

"Выход из ЕС предоставит уникальный шанс восстановить нашу национальной идентичность", - заявил заместитель главы британского МВД по вопросам иммиграции Брэндон Льюис.

Впервые синяя обложка появилась в 1921 году и в таком виде просуществовала до конца 80-х. Современный бордовый цвет документа - дань правилам Европейского Союза. Вернуться к образцу начала XX столетия предложили сторонники Brexit в британском парламенте.

Депутат Палаты общин от правящей Консервативной партии Эндрю Розинделл и вовсе считает бордовый паспорт ЕС "источником национального унижения".



 

 




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