Игровую зависимость могут признать психическим расстройством

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирается впервые включить игровую зависимость в перечень психических расстройств Международной классификации болезней (МКБ). Как передает Арменпресс, об этом сообщает британский научный журнал New Scientist.

Список заболеваний ВОЗ не пересматривала с 1990 года, однако в 2018 году организация опубликует новую версию документа - МКБ-11 (ICD-11). Окончательную формулировку, в которой игровая зависимость будет фигурировать в перечне, еще предстоит уточнить, однако в соответствии с предварительным вариантом МКБ, который оказался в распоряжении New Scientist, у человека будет диагностировано расстройство, если он отдает все возрастающий приоритет компьютерным играм "настолько, что играм отдается предпочтение перед другими жизненными интересами". При этом подобное нездоровое поведение должно длиться как минимум один год, прежде чем будет подтвержден диагноз.