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Генрих Мхитарян в 8-й раз признан лучшим футболистом года в Армении


Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, обнародовав имя победителя в номинации «Лучший футболист 2017 года».

Как передает «Арменпресс», лучшим футболистом Армении 2017 г. признан капитан национальной сборной и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян – в 8-й раз в своей карьере и 7-й год непрерывно.

Отмечается также, что 38 и 39  голосовавших отдали первое место  капитану сборной Армении Генриху Мхитаряну (190 очков).

Второе место с 35 очками занял  форвард македонского «Вардара» и сборной Армении Тигран Барсегян.

С 25 очками тройку лидеров замыкает защитник российского «Урала» и национальной сборной Армении Вараздат Ароян.


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