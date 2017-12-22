Подписаны соглашения о сотрудничестве между культурными и обрaзовательными учреждениями Еревана и Москвы

В рамках проводимых с 21-го по 22-е декабря Дней Еревана в Москве, совместно с Московской торгово-промышленной палатой организована конференция «Перспективы торгово-экономических и гуманитарных связей Еревана и Москвы». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

В своей приветственной речи председатель постоянной финансово-бюджетной комиссии Совета старейшин Еревана Наира Нагапетян, придав особую важность укреплению и расширению связей между двумя столицами, отметила, что эта конференция в свою очередь будет способствовать укреплению двустороннего взаимодействия в различных сферах городского хозяйства и осуществлению целенаправленных шагов.В рамках конференции, коснувшись программ развития Еревана и реализуемой за последние годы культурной политики, начальник управления культуры аппарата мэрии Еревана Рубен Оганесян отметил, что реализовываются программы по улучшению условий и оснащению новыми музыкальными инструментами культурные учреждения Еревана. Особо подчеркнув, что в следующем году Ереван будет отмечать 2800-летие, Рубен Оганесян также отметил, что 2018 год будет не только юбилейным для Еревана, но и войдет в историю столицы как год важных инициатив и значительных достижений. Пользуясь случаем, от имени мэра Тарона Маргаряна Рубен Оганесян пригласил всех присутствующих в следующем году посетить Ереван и принять участие в праздничных мероприятиях, посвященных 2800-летнему юбилею.В рамках конференции, между ереванской музыкальной школой имени Саят-Новы и московской средней специальной музыкальной школой имени Гнесиных были подписаны соглашения о сотрудничестве. Аналогичные соглашения были также подписаны между Ереванским Камерным театром и Московским театром «Мост», центральной библиотекой имени Ав. Исаакян и «Централизованной библиотечной системой Центрального административного округа» г. Москвы, а также между школами имени Маяковского Еревана и Москвы.Историко-археологический музей-заповедник «Эребуни» и музей истории города Ереван подписали соглашения о сотрудничестве с музеем истории г. Москвы.