Попытки расшатать основы государственности в Армении обречены на провал: президент Армении Серж Саргсян

Деятельность СНБ особенно важна в плане обеспечения конституционносо строя. Крепость конституционносо строя является основной предпосылкой независимости страны, защищенности государства и народа. Любые шаги, нацеленные на эти ценности, являются угрозой для национальной безопасности. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании, посвященном Дню сотрудников СНБ, сказал президент Армении Серж Саргсян.

«Ищущие авантюр должны четко осознавать, что попытки расшатать основы государственности в Армении обречены на провал. В Армении ни один вопрос не будет решаться насилием и оружием. Монополия законного применения силы принадлежит Республике Армения. Какие-то вопросы, споры, недовольства, разногласия должны решаться законным путем, для чего Конституцией и законодательством созданы все необходимые институты и механизмы»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он посчитал выше сомнений то, что СНБ и прочие правоохранительные органы страны способны предотвратить и нивелировать любые подобные поползновения.

«Думаю, что взвешенные и последовательные шаги в июле прошлого года стали тому доказательством.Тем, кто в будущем попытаются достичь своих личных или групповых интересов противозаконными действиями, советую воздержаться от авантюризма»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.