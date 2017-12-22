В Армении не будет цензуры в Интернете: что не запрещено законом, то разрешено: президент Армении Серж Саргсян

Благодаря всестороннему изучению и анализу террористических угроз, своевременным оперативным действиям, сотрудники СНБ Армении смогли предотвратить как реальные террористические угрозы, так и связанные с этим преступные проявления. Как передает «Арменпресс», об этом в своем выступлении на заседании, посвященном Дню сотрудников СНБ, сказал президент Армении Серж Саргсян.

«По оценке международных экспертов, в ближайшие годы снижения террористической угрозы не ожидается. Армения в этом отношении всегда была относительно спокойной страной. Тем не менее, мы не можем полностью исключить, что некоторые силы попытаются осуществить свои планы в Армении таким путем, пользуясь ее географическим положением и притоком туристов».

«Думаю, что благодаря осуществлению намеченных несколько дней назад во время заседания Совбеза мероприятий удастся поднять на новый уровень наш потенциал в борьбе с этим злом»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.

Он особо подчеркнул необходимость борьбы с кибер-терроризмом, в связи с той ролью, которую начинают играть ИТ и телекоммуникационные технологии в вопросах терроризма.

По словам президента, надо защищать не только физические, но и цифровые инфраструктуры нашей страны. Он отметил, что в 2017 году сотрудниками СНБ было предотвращено около 1.5 млн попыток взлома или другого незаконного вмешательства в сайты официальных ведомств и др. в Армении.

«Мы не готовимся к примитивным решениям, ограничивая свободу слова или информации. В Армении не будет цензуры в Интернете: что не запрещено законом, то разрешено. Уверен, что армянское общество настолько зрелое, что может решать подобные задачи саморегуляцией»,- сказал президент Армении Серж Саргсян.