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Дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей


Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта Армении, согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, по положению на 15:00 22-го декабря дорога Степанцминда-Ларс открыта только для легковых пассажирских автомобилей.


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