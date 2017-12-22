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Борис Джонсон назвал себя "убежденным русофилом"


Глава Форин-офиса Великобритании Борис Джонсон назвал себя русофилом и признал наличие русских корней.

"Я русофил, русофил убежденный. У меня есть предки в Америке, Германии, и, конечно, здесь, в Москве. Я убежден, что я первый министр иностранных дел Великобритании, которого зовут Борис", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Состояние российско-британских отношений нельзя назвать удовлетворительным, но Москва и Лондон хотят найти пути преодоления двусторонних проблем.

"Согласны с тем, что состояние российско-британских отношений сегодня нельзя назвать удовлетворительным. Накопились проблемы, их груз тянет нас назад, хотя обе стороны, по-моему, хотят найти пути их преодоления", - сказал Лавров.

Россия выступает за скорейшее возобновление работы российско-британского Межправительственного комитета по торговле и инвестициям, заявил Лавров.






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