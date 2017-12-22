В Армении в 2018 году будет организовано множество культурных мероприятий

Как передает «Арменпресс», об этом заявил министр культуры Армен Амирян на итоговой пресс-конференции.



В частности, по его словам, к 100-летию Первой Республики Музей истории организует беспрецедентную экспозицию, каких раньше не было в Армении.



Как отметил Амирян, это будет ультрасовременная выставка, которая станет еще одним поводом гордости для всей страны."Также в 2018 году планируется провести ряд мероприятий в честь провозглашения Гориса культурной столицей СНГ. Программа мероприятий стартует в мае и продлится до осени", - добавил министр.Город Горис провозглашен культурной столицей СНГ в 2018 году. Такое решение было принято на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ в Ташкенте. В рамках провозглашения города культурной столицей СНГ в Армении планируется провести более 50 масштабных мероприятий, в том числе часть фестивалей и международных конкурсов.По его словам, в 2018 году в Нью-йоркском музее "Метрополитен" планируется провести выставку, на которой Армения впервые представит свою экспозицию."Осенью в Армении планируется провести фестиваль современного искусства, в котором примут участие свыше 250 артистов из Европы", - рассказал Амирян.Он подчеркнул, что в 2018 году в Ереванском драматическом театре имени Станиславского ожидается открытие большой библиотеки."Такой библиотеки в Армении еще не было. Она будет двухэтажной. Открытие, скорее всего, пройдет весной. Это будет современная библиотека", - отметил министр.