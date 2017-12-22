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Мужчина помирил дерущихся кенгуру, пообещав "пожаловаться их родителям"


В Австралии мужчина остановил драку двух кенгуру, крикнув им о том, что знает, где находятся их родители. Ролик опубликовал портал ViralHog, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"О, они и в самом деле дерутся! А я думал, они обнимаются", — говорит он в начале видео. Через тридцать секунд он решает вмешаться.

"Так, сейчас я покончу с этим. Эй. Прекратите. Он твой братан! Что скажут ваши родители? А? Я знаю, где они", — заявил мужчина, после чего оба кенгуру тут же ускакали.

 

 




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