В Новой Зеландии вулкан получил права человека, сообщили СМИ

Власти Новой Зеландии наделили вулкан Таранаки на западе Северного острова статусом юридического лица с правами человека, как передает Арменпресс, об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Восемь местных племен подписали с правительством меморандум о взаимопонимании, который означает, что они будут нести совместную опеку над вулканом.

По данным газеты Guardian, это "ожидаемое признание связи местных людей с вулканом, которые рассматривают его как своего предка или члена семьи". По новому закону, если кто-то причинит вулкану вред, то ему грозит такое же наказание, как если бы он причинил вред племени.

Ранее парламент Новой Зеландии признал юридическим лицом священную для народности маори реку Уонгануи. Племя, которое считает реку своим предком, 140 лет боролось за то, чтобы ее признали живым существом.