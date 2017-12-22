«Арменпресс» удостоился премии COAF

Государственное информационное агентство «Арменпресс», телекомпания «Еркир медиа», Общественное радио Армении, Panarmienian.net удостоились премий COAF за разнообразные публикации о деятельности Фонда детей Армении, как наиболее часто освещающие его деятельность СМИ.

Координатор медиа-связей Фонда детей Армении Анаит Эвоян отметила, что Фонд детей Армении проводит ежегодный мониторинг, с целью выяснения – какие СМИ, в каком объеме, по какой тематике освещаюы его деятельность.

«Год пока не закончился, и мы думаем, что развития будут и в связи с премиями, которые будут презентоваться в ходе гала-представления COAF»,-сказала она.

По ее словам, мониторинг показал, что чаще всего о Фонде говорят в электронных СМИ. «Прежде всего, их уже очень много, однако самое удивительное, что на втором месте по освещению находятся телекомпании. Я рада, что при своей перегруженности они находят время для нас», - сказала Анаит Эвоян.

Чаще всего публикации о деятельности Фонда детей Армении делали журналисты Гаянэ Меликян – в сетевом издании «Еритасард», Мери Колоян – из телекомпании «Анкюн+3», Сатик Исаакян из «Радиолур» и Сирарпи Агабабян из газеты «168 жам».

и «Армения».

За интерес к деятельности Фонда детей Армении награды получили также газета «Путник», «Радио Ван», телекомпании «Фортуна»