Экипажи истребителей Миг-29 ЮВО в Армении провели воздушные бои с самолетами условного противника

Летчики российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), базирующейся в Армении, провели воздушные бои с самолетами условного противника.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, данные практические занятия проводятся под руководством командира соединения в рамках плановых занятий по боевой подготовке летчиков истребителей МиГ-29.

В ходе практических занятий экипажи отработали совместные действия с подразделениями противовоздушной обороны (ПВО), провели условные воздушные бои с отражением авиационных атак самолетов условного противника.

Всего в выполнении учебных полетов летчиками было совершено около 30 плановых вылетов, в которых принимали участие около 50 единиц военной наземной и авиационной техники и более 150 военнослужащих, из числа летчиков, инженерно-технического состава военных аэродромов и подразделений ПВО.