В Австралии изъяли партию метафметамина на $800 млн

Австралийская полиция в пятницу изъяла крупнейшую партию наркотического вещества метамфетамин весом 1,2 тонны, сообщает в пятницу агентство AP.

Оценочная стоимость продажи партии наркотиков на черном рынке составляет около 1,04 млрд австралийских долларов ($802 млн). В рамках проведенной операции задержаны восемь граждан Австралии.

Полиция отмечает, что партию доставили в страну на частном судне, которое пришвартовалось в Джеральдтоне (Западная Австралия) накануне, и затем перегрузили в фургон, который и был задержан.

Информация о том, откуда прибыла партия наркотиков, пока не разглашается.