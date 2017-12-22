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На территории рынка в супермаркете «Ереван сити» был убит 60-летний мужчина


На территории рынка в супермаркете «Ереван сити» в Нор-Норке 22-го декабря был убит 60-летний мужчина. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян. По ее словам, по предварительной версии во время ссоры предполагаемый преступник нанес колюще-режущим предметом несовместимые с жизнью ранения 60-летнему мужчине.

«В следственном отделе Аван и Нор-Норк СК Армении возбуждено уголовное дело. Предпринимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств преступления. Разработаны версии, добыты сведения, которые проверяются»,- сообщает пресс-секретарь СК Армении Сона Трузян.


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