Невеста принца Гарри снялась в полупрозрачном платье

Актриса и невеста принца Гарри Меган Маркл снялась с женихом в фотосессии, на которую надела платье в пол с прозрачным верхом. Как передает Арменпресс, об этом в четверг, 21 декабря, сообщает Daily Mail.

Платье от британского бренда Ralph & Russo стоит 56 тысяч фунтов стерлингов (75 тысяч долларов). Верхняя часть сшита из полупрозрачного газа с золотистой вышивкой, а нижняя — из черного тюля. Наряд входит в осенне-зимнюю коллекцию модного дома 2016 года. Пользователи Twitter назвали образ Маркл экстравагантным.

Ralph & Russo — британский люксовый бренд одежды, основанный австралийской парой Тамарой Ральф и Майклом Руссо. Все платья создаются вручную, создание каждого занимает по три тысячи часов.

19 декабря сообщалось, что израильский дизайнер Инбаль Дрор представила эскизы свадебного платья для Меган Маркл. Дизайнер рассказала, что королевская семья обратилась к ней с заказом на свадебное платье. Дрор представила три эскиза, один из которых станет базой для создания финального наряда.