СМИ: Facebook заключила лицензионное соглашение с Universal Music Group

Социальная сеть Facebook заключила с американской звукозаписывающей компанией Universal Music Group (UMG) лицензионное соглашение. Оно позволит пользователям соцсети беспрепятственно выкладывать видеозаписи, содержащие музыкальные композиции, права на которые принадлежат UMG. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг сетевой ресурс The Verge. Когда соглашение вступит в силу, не уточняется.

UMG принадлежат права на композиции таких исполнителей, как Рианна, Джей-Зи, Брюс Спрингстин и Джастин Бибер. При этом, по данным интернет-ресурса, Facebook ведет переговоры о заключении аналогичных лицензионных соглашений с такими музыкальными правообладателями, как Warner Music Group и Sony Music Group.



