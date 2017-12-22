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По причине тумана ночью в аэропорту «Звартноц» не было совершено ни одного авиарейса


По причине тумана ночью в аэропорту «Звартноц» не было совершено ни одного авиарейса - ни в Ереван, ни из Еревана. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь компании «Международные аэропорты Армения» Геворг Абрамян сказал, что были отложены все рейсы.

 «Плохая видимость не позволяла садиться на полосу»,- сказал он.

На сайте аэропорта «Звартноц» видно, что только после полудня было отложено 16 рейсов. Из них 3 рейса отменили.


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