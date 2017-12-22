По причине тумана ночью в аэропорту «Звартноц» не было совершено ни одного авиарейса - ни в Ереван, ни из Еревана. В беседе с «Арменпресс» пресс-секретарь компании «Международные аэропорты Армения» Геворг Абрамян сказал, что были отложены все рейсы.

«Плохая видимость не позволяла садиться на полосу»,- сказал он.

На сайте аэропорта «Звартноц» видно, что только после полудня было отложено 16 рейсов. Из них 3 рейса отменили.