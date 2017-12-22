Бако Саакян вручил награды по случаю Дня энергетика

22 декабря в резиденции Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялась торжественная церемония награждения по случаю Дня энергетика. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

Президент Саакян вручил высокие государственные награды и ценные подарки группе представителей системы за достигнутые в работе высокие результаты.Поздравив присутствующих в связи с профессиональным праздником, глава государства подчеркнул, что энергетика является одной из фундаментальных направлений арцахской экономики и обеспечивает динамичное развитие страны. При этом Президент добавил, что стратегия государства в этой сфере направлена на расширение энергетических возможностей, эффективное использование собственных ресурсов и обеспечение самодостаточности.«Сфера энергетики является также одной из самых либеральных сфер нашей экономики, куда активно вовлечены государственный и частный секторы, а также ощутимые инвестиционные потоки из Армении и Диаспоры. Тем самым сфера энергетики - один из конкретных успешных примеров укрепления внутриармянских экономических связей», - отметил в своем выступлении Бако Саакян.Президент подчеркнул, что государство продолжит предпринимать все меры для развития сферы и улучшения социально-бытовых условий энергетиков.