Армения собственным опытом показала совместимость различных интеграционных процессов: интервью руководителя миссии Армении в ЕС

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом подтвердило, что Армения собственным опытом показала совместимость различных интеграционных процессов. «Арменпресс» представляет эксклюзивное интервью посла Армении в Бельгии, руководителя миссии Армении в ЕС Татула Маргаряна.

- Г-н посол, к концу подходит текущий год, который выделился обилием взаимных визитов и встреч по повестке отношений Армения-ЕС, последние 3 года оцениваются как наиболее активные в этом отношении.

- Развитие отношений с ЕС является одним из направлений внешней политики Армении, и обилие взаимных визитов и встреч по повестке отношений Армения-ЕС позволяет предельно четко коснуться вопросов 2-сторонней повестки, а также региональных и международных развитий.

В то же время, Амения приложила усилия для более активного струдничества с европейскими структурами, странами ЕС, уточняя направления будущего сотрудничества, в том числе, в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

- Некоторые эксперты говорят, что подписанием этого Соглашения категория «и, и» Армения перешла из теоретической области политики в реалии политического поля. Как вы это прокомментируете?

- Выражались разные точки зрения, и позиция руководства Армении по ведению политики «и,и», изначально показывала реалистичность этого подхода, и мы работали, исходя из этой логики, с тем, чтобы опытом показать совместимость различных интеграционных процессов.

Подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, в свою очередь, способствовало измнению позиции и политики европейской стороны. Развитие событий сформировало новый подход в политических кругах ЕС, руководство ЕС разработало новые – индивидуальные подходы в вопросах восточного соседства, еврокомиссар по этим вопросам Йоханнес Хан многократно заявлял, что подписание Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом показало совместимость различных интеграционных процессов.

- Вы сказали, что в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом имеется пункт, касающийся карабахского конфликта. Можно ли детализировать подход ЕС в этом вопросе?

- Не стоит еще раз говорить, насколько важным для нас является выражение позиции ЕС в этом вопросе, созвучное международной позиции, что является важным вкладом в установление мира и стабильности в регионе.

Хотел бы отметить, что ЕС на всех структурных уровнях выражал поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта, а также выражал поддержку усилиям Минской группы ОБСЕ и их предложениям по этому вопросу.

В частности, в заключительном документе Соглашения говорится о том, что ЕС выражает сожаление в связи с продолжающимися человеческими потерями, вызванными нагорно-карабахским конфликтом; глубоко сожалеет о регулярных нарушениях соглашения о прекращении огня, которые становятся причиной гибели как военнослужащих, так и гражданских лиц, что мешает социально-экономическому развитию всего региона; признает, что нынешний статус-кво не является приемлемым, устойчивым, и что не может быть военного решения конфликта;

вновь заявляет о своей неизменной поддержке усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и их основных принципов 2009 года, как указано в преамбуле Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом - воздерживаться от угрозы силой или ее применения, территориальной целостности государств и равноправия и самоопределения, а также выражает признательность за усилия по достижению мирного урегулирования конфликта;

подчеркивает, что усилия должны следовать общим принципам поддержания международного мира и безопасности, закрепленным в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и других соответствующих многосторонних документах, подчеркивая важность существующих согласованных форматов для мирного урегулирования конфликта; подчеркивает, что меры по контролю над вооружениями и укреплению доверия и безопасности имеют большое значение для обеспечения безопасности, предсказуемости и стабильности и пр.

24-го ноября в Брюсселе, в присутствии президента Республика Армения Сержа Саргсяна и председателя Совета ЕС Дональда Туска, было подписано Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, документ был подписан в рамках саммита Восточного партнёрства министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и высоким представителем ЕС по иностранным делам и безопасности Федерикой Могерини.

В соответствии с соглашением, стороны привержены укреплению всестороннего политического и экономического партнерства и сотрудничества на основе общих ценностей и тесных связей, а также увеличения участия Армении в политике, программах и работах агентств ЕС. Соглашение нацелено на поощрение, поддержание и укрепление мира и стабильности на региональном и международном уровнях, в том числе путем объединения усилий, укрепления безопасности границ для устранения источников напряженности, а также содействия международному сотрудничеству и нормальным отношениям. Увеличится мобильность и контакты между народами разных стран.

В соглашении подчеркивается важность приверженности Армении мирному и прочному урегулированию нагорно-карабахского конфликта и необходимости как можно скорее достичь этого урегулирования в рамках переговоров сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Подчеркивается также необходимость достижения урегулирования на основе целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН и Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ, в частности, те цели и принципы, которые касаются неприменения силы или угрозы силой, территориальной целостности государств, равных прав и самоопределения народов, которые отражены во всех заявлениях, сделанных в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ после 16-го заседания Совета министров ОБСЕ в 2008 году. Подчеркивается также приверженность ЕС содействовать этому процессу урегулирования.

В качестве общих ценностей в соглашении говорится о соблюдении демократических принципов, верховенства закона, прав человека и основных свобод, отмеченных в Уставе ООН, Хельсинкском Заключительном акте ОБСЕ и Парижской хартии 1990 года, а также в других соответствующих документах по правам человека, как Всеобщая декларация прав человека ООН и Европейская конвенция о правах человека..

Стороны подтверждают свои обязательства в отношении принципов либеральной рыночной экономики, устойчивого развития, регионального сотрудничества и эффективной многосторонности.

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