Глава владеющего Google холдинга Alphabet Эрик Шмидт ушел в отставку

Председатель совета директоров холдинга Alphabet, которому принадлежит компания Google Inc., - Эрик Шмидт - в пятницу заявил о своей отставке, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"После десяти лет работы в качестве главного исполнительного директора компании и семи - в роли главы совета директоров я не дождусь момента, когда смогу полностью посвятить себя науке, технологиям и филантропии. С нетерпением жду совместной работы с Ларри Пейджем и Сергеем Брином над нашим будущим в Alphabet", - написал Шмидт у себя в твиттере.

После ухода с поста главы совета директоров Шмидт продолжит работу в Alphabet в качестве советника по техническим вопросам.