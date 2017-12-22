Дети Анджелины Джоли занялись изучением русского языка вместо посещения школы

Дети голливудской звезды Анджелины Джоли не ходят в школу, а обучаются дома по специальной программе, в состав которой входит русский язык. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

От брака с актером Брэдом Питом у Джоли осталось шестеро детей в возрасте от 9 до 16 лет. Ни один из них не посещает школу. Но каждый изучает какие-нибудь языки. 16-летний Мэддок выбрал русский язык. По словам звезды, сын весьма преуспел в изучении.

Анджелина Джоли снялась в десятках фильмов. За свои работы она была награждена премией «Оскар» и тремя премиями «Золотой глобус». В 2009, 2011 и 2013 годах по версии журнала Forbes Джоли была названа самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда.