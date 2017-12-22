В Японии одобрен рекордно высокий оборонный бюджет

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ одобрил в пятницу оборонный бюджет страны на 2018 год в размере 5,19 трлн иен ($46 млрд), который на 1,3% превышает выделенные на оборону расходы в 2017 году, как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Associated Press из Токио.

Такие рекордно высокие затраты на оборону предусматривают укрепление системы противоракетной обороны страны в условиях ракетно-ядерной угрозы со стороны Северной Кореи, отмечает агентство.

Так, $208 млн планируется израсходовать на американские противоракетные системы нового поколения Aegis Ashore.

В тоже время, указывает агентство, это шестое превышение оборонных расходов в Японии с приходом Абэ к власти в 2012 году. До него существовала тенденция к снижению оборонного бюджета.