К Земле приближается астероид в форме черепа

Астероид 2015 TB-145, напоминающий по форме череп, приближается к Земле, на минимальное расстояние к планете он подойдет в 2018 году, как передает Арменпресс, об этом сообщает портал ScienceDaily.

"У нас появится возможность получить новые данные, которые помогут усовершенствовать наши знания об этом теле и о других подобных телах, сближающихся с нашей планетой", — заявил ученый из Института астрофизики Андалусии Пабло Сантос-Санс.

Размер необычного астероида составляет от 625 до 700 метров, а период вращения – около трех часов.