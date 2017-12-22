«Дни Еревана в Москве»: открылась фотовыставка «Ереванские эскизы»

В рамках проводимых с 21-го по 22-е декабря Дней Еревана в Москве, в музее-мастерской С.Т. Коненкова открылась фотовыставка «Ереванские эскизы».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, на торжественной церемонии открытия выставки, состоящей из 90 фотографий, вместе с заместителем мэра Еревана Арамом Сукиасяном присутствовали также руководитель представительства мэрии Еревана в Москве Макар Нагапетян и члены ереванской делегации. Ответственные лица отметили, что на фотографиях из коллекции Музея истории города Еревана и Историко-археологического музея-заповедника «Эребуни», представлены старые и новые улицы, кварталы, общественные здания, памятники, общегородские и торжественные мероприятия Еревана, и, конечно, люди, которые сыграли важную роль в политической, экономической и культурной жизни города.

Выразив свою признательность за должную организацию выставки, директор музея-мастерской Светлана Боброва вручила памятные медали музея-мастерской Коненкова заместителю мэра Еревана Араму Сукиасяну, директору Музея истории города Ереван Армине Саргсян и директору Историко-археологического музея-заповедника «Эребуни» Гагику Гюргжяну.

Фотовыставка «Ереванские эскизы» будет действовать до 28-го января.