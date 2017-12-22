Суд подтвердил решение о задержании экс-президента Аргентины

Аргентинский суд отклонил апелляцию адвокатов сенатора и экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер на решение о ее предварительном заключении в связи с обвинениями в препятствовании расследованию взрыва у еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Соответствующее постановление было опубликовано в четверг на сайте Центра судебной информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Подтвердить решение о предварительном заключении Кристины Фернандес де Киршнер, приведение в исполнение которого зависит от результата процесса лишения парламентских привилегий, запрошенного судьей [Клаудио Бонадио]", - говорится в документе. По мнению судей, "есть серьезные причины различного толка, которые вполне оправдывают предположение о том, что существует риск вмешательства" в ход судебного процесса.

В то же время вышестоящая инстанция посчитала необоснованным предъявление Фернандес де Киршнер обвинений в "измене родине", так как действия, попадающие под эту статью уголовного кодекса, должны быть совершены "в условиях войны". Согласно постановлению судей, экс-глава государства подозревается в "злоупотреблении властью", "укрывательстве с отягчающими обстоятельствами" и препятствовании расследованию теракта.

Основанием для возбуждения дела стали обвинения, которые в январе 2015 года в отношении Фернандес де Киршнер и экс-главы МИД Эктора Тимермана выдвинул прокурор Альберто Нисман. По его мнению, прошлое правительство вело переговоры с Ираном о выгодном для Аргентины соглашении о поставках зерна в обмен на нефть. Прокурор утверждал, что одним из условий соглашения было освобождение от ответственности пяти иранцев, разыскиваемых Аргентиной в связи с причастностью к теракту, унесшему жизни 85 человек. За сутки до того, как Нисман должен был представить свои доказательства в Конгрессе, он был найден мертвым в своей квартире.

После возбуждения дела адвокаты Фернандес де Киршнер, которая остается на свободе благодаря парламентской неприкосновенности, и других фигурантов дела, которые уже были задержаны, подали апелляцию на решения Бонадио, а также попросили отправить его в отставку. По мнению защиты, его постановления противоречат закону и политически мотивированы.



