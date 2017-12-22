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Парламент Перу не одобрил импичмент президента


Однопалатный парламент Перу – конгресс – в четверг после многочасового обсуждения не смог объявить импичмент президенту страны Педро Кучински по делу о коррупционном скандале. За отстранение Кучински проголосовали только 78 депутатов при необходимых для этого 87 голосах, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Предложение об отстранении Кучински было внесено в парламент представителями сразу нескольких парламентских групп. По мнению авторов документа, глава государства в своих заявлениях допустил искажение правды. Это касается ситуации с платежами бразильской строительной компании Odebrecht на 4,8 миллиона долларов в пользу связанных с президентом фирм якобы за консультационные услуги.

Обсуждение импичмента длилось почти 14 часов. Сначала выступил сам президент, заявивший о своей невиновности, потом он передал свою защиту адвокату, а затем выступали сами конгрессмены – как сторонники, так и противники Кучински.

 

 

 




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