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Санта-Клаус поздравил жителей Рио-де-Жанейро с первым днем лета


Актер Паолу Моурау, переодетый в костюм Санта-Клауса, принял участие в празднике в честь первого дня лета в бразильском городе Рио-де-Жанейро, как сообщает Арменпресс, об этом передает в четверг агентство Associated Press.

По словам Моурау, из-за жаркой погоды он был вынужден надеть лишь часть рождественского костюма - бороду и шапку Санты. Также он прихватил с собой на праздник доску для серфинга.

Мероприятие состоялось на пляже Копакабана, где ежегодно в это время собираются толпы людей ради празднования прихода лета.

В то время, как в остальных частях мира рождество ассоциируется с холодной погодой, в районе Рио-де-Жанейро жители в декабре вовсю купаются в Атлантическом океане, отмечает агентство


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