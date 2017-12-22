Рауль Кастро уйдет с поста председателя Госсовета Кубы в 2018 году

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро подтвердил, что покинет свой пост в апреле 2018 года. Соответствующее заявление он сделал, выступая в четверг на заседании Национальной ассамблеи народной власти (однопалатного парламента страны), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Когда 19 апреля будет сформирован новый состав Национальной ассамблеи народной власти, завершится мой второй и последний срок на посту главы государства и правительства. У Кубы появится новый председатель", - сказал 86-летний Кастро, слова которого приводит газета Juventud Rebelde.

Ранее в четверг кубинские власти объявили, что первое заседание парламента нового созыва, на котором будут избраны члены Госсовета и его председатель, состоится на два месяца позднее запланированного - 19 апреля 2018 года. Решение о переносе было принято в связи с разрушительными последствиями урагана "Ирма", обрушившегося на остров в сентябре.

Рауль Кастро занимает должность председателя Госсовета - главы государства и правительства - с 2008 года. На этом посту он сменил своего старшего брата, лидера Кубинской революции Фиделя Кастро.

86-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту председателя Госсовета станет для него последним. В числе наиболее вероятных преемников Кастро называют 57-летнего первого заместителя председателя Госсовета и Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля.

Вместе с тем, как ожидается, до 2021 года Рауль Кастро останется во главе Коммунистической партии Кубы - единственной официальной политической силы островного государства.



