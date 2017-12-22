Германия знает, что против армян и алевитов, проживающих в этой стране, готовятся нападения

Органы правопорядка Германии заявили, что они знают о заявлении депутата Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлана о том, что он имеет сведения о готовящихся покушениях на проживающих в Европе турецких армян и алевитов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle со ссылкой на органы правопорядка Германии.

«Мы информированы об указанной опасности, надо со всем вниманием изучить ситуацию, однако других подробностей сообщить не можем»,- сказано в заявлении органов правопорядка Германии.

Гаро Пайлан сказал в беседе с немецким изданием, что получил сведения от западных разведслужб, однако источника раскрыть не может. «Могу только сказать, что это очень достоверный источник»,- сказал он. По его словам, после получения этих сведений некоторых лиц в Европе, в частности, в Германии, взяли под охрану.

Как сказал Гаро Пайлан, компетентные органы Турции, с кем он поделился своими сведениями, пообещали предпринять соответствующие меры.

Перебравшийся в Германию из-за преследований турецкий журналист армянского происхождения Айко Багдад сказал в беседе с немецким изданием Deutsche Welle, что он также знает о сведениях, полученных Пайланом, которые говорят о действительно серьезной угрозе. Он сообщил о том, что сотрудничает по этому вопросу с компетентными органами. «Пусть Турция сделает все необходимое для защиты своих граждан»,- сказал он.

О проблеме высказался и руководитель Федерации алевитских союзов Фермании Йылмаз Каграман, который сказал, что они давно знают об угрозах. По его словам, алеви Германии находятся под прицелом экстремистских организаций.

Как сообщалось ранее, депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан заявил на пресс-конференции в Меджлисе о том, что имеет сведения о готовящихся покушениях на проживающих в Европе турецких армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство CNN Turk. Депутат Меджлиса армянского происхождения Гаро Пайлан заявил, что покушения готовит организация, действующая в Турции.

«Имею разведсведения о готовящихся покушениях на проживающих в Европе турецких армян и на алеви, а также на журналистов, писателей, ученых вынужденно покинувших страну в годы правления партии «Справедливость и развитие», определенные группы подвергаются опасности направленных против них акций, имеющих целью поднять шумиху»,- заявил Гаро Пайлан.

Гаро Пайлан отказался назвать свои источники. «Централизованная организация, действующая в Турции, наняла для покушений известных киллеров. Эти разведданные очень серьезно были восприняты в европейских странах, в частности, в Германии, где разведслужбы предпринимают соответствующие мероприятия, взяв вышеуказанные группы, подверженные риску, под свою защиту. После получения разведданных я имел контакты с представителями властей. Напомнив им их обязанности, я потребовал от них активных действий»,- заявил Гаро Пайлан. По его словам, он передал свои сведения службе разведки, органам безопасности, представителям соответствующих ведомств. Он также сообщил, что целью подобных преступлений является вызывание сенсации.