Конгресс США не успел выделить $81 млрд пострадавшим от ураганов и пожаров до Нового года

Сенат Конгресса США в четверг на своем последнем перед рождественскими каникулами заседании не стал рассматривать принятый в тот же день в Палате представителей законопроект о выделении $81 млрд на оказание помощи штатам и районам, пострадавшим в этом году от ураганов и лесных пожаров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как сообщил в конце заседания лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл, в следующий раз сенаторы соберутся уже только 3 января.

Если бы Сенат поддержал инициативу, то общая сумма, выделенная в 2017 году из федерального бюджета на эти цели, составила бы $133 млрд.

Однако законопроект оказался заблокирован демократами. По их мнению, слишком мало помощи получит серьезно пострадавшее от урагана "Мария" Пуэрто-Рико. При этом против документа высказывались и консерваторы из числа республиканцев, считавшие предложенную сумму слишком большой.





