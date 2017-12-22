Дыхание ереванского джаза в Москве: в рамках программы «Дни Еревана в Москве» состоялся гала-концерт

Мэр Еревана Тарон Маргарян вместе с чрезвычайным и полномочным послом РА в РФ Варданом Тоганяном, руководителем представительства мэрии Еревана в Москве Макаром Нагапетяном, представителями Правительства Москвы и ереванской делегации присутствовал на гала-концерте программы «Дни Еревана в Москве».

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, во время концерта своими выступлениями зрителей поприветствовал джаз-бэнд «Малхас» под руководством народного артиста РА, почетного гражданина Еревана, известного джазмена Левона Малхасяна. В рамках организованного в Московском международном Доме музыки концерта прозвучали известные джазовые композиции. Вечер сопровождался также выступлениями заслуженного артиста РА, пианиста Ваагна Айрапетяна, заслуженного артиста РА Арама Геворгяна (Арамо), контрабасиста Никогайоса Варданяна, дудукиста Норайра Карташяна и барабанщика Армана Джалаляна.

Насыщенная лучшими армянскими и международными джазовыми произведениями концертная программа удостоилась теплого приема и высокой оценки зрителей.