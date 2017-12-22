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В Израиле 42-летняя женщина родила 20-го по счету ребенка


В израильской столице у 42-летней женщины родился сын, ставший ее 20-м по счету ребенком,  как передает Арменпресс, об этом в четверг газета Jerusalem Post.

Роды продолжались несколько часов и прошли без осложнений, ребенок появился на свет абсолютно здоровым.

Среди 20 детей, родившихся у женщины, двое - близнецы. Кроме того, у ее старших детей уже есть собственные дети.

Женщина принадлежит к харедиму - ультраортодоксальному иудаизму. Она отказалась предоставлять подробности о себе и своей семье.

 

 

 




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