В Израиле 42-летняя женщина родила 20-го по счету ребенка

В израильской столице у 42-летней женщины родился сын, ставший ее 20-м по счету ребенком, как передает Арменпресс, об этом в четверг газета Jerusalem Post.

Роды продолжались несколько часов и прошли без осложнений, ребенок появился на свет абсолютно здоровым.

Среди 20 детей, родившихся у женщины, двое - близнецы. Кроме того, у ее старших детей уже есть собственные дети.

Женщина принадлежит к харедиму - ультраортодоксальному иудаизму. Она отказалась предоставлять подробности о себе и своей семье.