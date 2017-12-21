В Мельбурне 16 человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов

По меньшей мере 16 человек пострадали в четверг в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре австралийского Мельбурна. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте службы скорой помощи штата Виктория.

"Парамедики оказывают помощь и отвозят в больницу 16 пострадавших в результате инцидента в городе, травмы некоторых оцениваются как серьезные", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, среди пострадавших ребенок дошкольного возраста. Автомобиль не остановился на перекрестке и проехал на красный сигнал светофора, сбив несколько человек, приводит телеканал слова очевидцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее полиция штата Виктория сообщила, что водитель машины задержан.





