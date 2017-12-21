Время в Ереване: 11:07:36,   21 Декабрь

В Мельбурне 16 человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов


По меньшей мере 16 человек пострадали в четверг в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре австралийского Мельбурна. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте службы скорой помощи штата Виктория.

"Парамедики оказывают помощь и отвозят в больницу 16 пострадавших в результате инцидента в городе, травмы некоторых оцениваются как серьезные", - говорится в сообщении.

По информации телеканала Sky News, среди пострадавших ребенок дошкольного возраста. Автомобиль не остановился на перекрестке и проехал на красный сигнал светофора, сбив несколько человек, приводит телеканал слова очевидцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее полиция штата Виктория сообщила, что водитель машины задержан.





Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации