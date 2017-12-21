Солдат КНДР перебежал в Южную Корею по сухопутной границе
11:11, 21 Декабрь, 2017
Солдат армии КНДР перешел в четверг на южнокорейскую сторону границы. Об этом сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.
"Сегодня утром северокорейский солдат перебежал на южную сторону демилитаризованной зоны в ее западном секторе", - отмечается в сообщении. Военнослужащий, воспользовавшийся густым туманом, вышел к южнокорейскому посту, где был задержан. В настоящее время "соответствующие органы" выясняют его намерения.
Отмечается, что в ходе инцидента не было стрельбы. Это уже четвертый случай побега северокорейских военных на Юг в текущем году,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.