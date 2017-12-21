Эмманюэлю Макрону исполняется 40 лет

Президент Французской Республики Эмманюэль Макрон встретит 40-летие на рабочем месте. Он будет работать в Елисейском дворце, официальных торжеств не планируется.

Французские избиратели между тем уже сделали подарок "первому среди равных". Его рейтинг среди сограждан вновь повысился - на целых 6 процентных пунктов за один месяц. Большинство жителей Франции (52%) признают, что глава государства хорошо справляется со своими обязанностями,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Примечательно, что даже треть избирателей Национального фронта, голосовавших против Макрона на майских выборах, склоняются теперь к положительному мнению. Позитивных оценок придерживаются в свою очередь 58% правоцентристов из партии "Республиканцы" и 62% социалистов.