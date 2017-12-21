Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР

Соединенные Штаты разрабатывают план нанесения удара по КНДР с целью прекращения ее ракетно-ядерной программы. Об этом в среду сообщила газета The Daily Telegraphсо ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, Белый дом в последние месяцы значительно усилил подготовку к военному решению ядерной проблемы Корейского полуострова на фоне опасений, что дипломатия не приносит желаемого результата. Одним из вариантов силового сценария, как отмечает издание, является уничтожение стартовой площадки до того, как Пхеньян проведет очередное ракетное испытание, склады с оружием также могут стать приоритетной целью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.



