В Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи, передает корреспондент РИА Новости.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Восьмой раунд астанинских переговоров продлится два дня – 21 и 22 декабря: в четверг будут проходить встречи между участниками в разных форматах, в пятницу состоится основное пленарное заседание.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также примут участие делегации правительства и оппозиции Сирии, а также стран-наблюдателей – США и Иордании.