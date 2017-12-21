В Тбилисском аэропорту ночью отложили рейсы

Тбилисский международный аэропорт работал с перебоями из-за сильного тумана, ночью отложили несколько рейсов, сообщилиSputnik Грузия в аэропорту.

Были отложены рейсы в направлении Варшавы, Мюнхена и Стамбула. К утру в столице Грузии распогодилось, задержек с вылетом больше нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.





