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В Тбилисском аэропорту ночью отложили рейсы


Тбилисский международный аэропорт работал с перебоями из-за сильного тумана, ночью отложили несколько рейсов, сообщилиSputnik Грузия в аэропорту.

Были отложены рейсы в направлении Варшавы, Мюнхена и Стамбула. К утру в столице Грузии распогодилось, задержек с вылетом больше нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.



 

 

 



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