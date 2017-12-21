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В Армении зарегистрировано землетрясение


21-го декабря, в 01:40 по местному времени, сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» Mинистерства по чрезвычайным ситуациям Армении было зарегистрировано землетрясение.  Географические координаты эпицентра – 40.33˚ северной широты и 44.89˚ восточной долготы, в 20 км к западу от города Гавар Гегаркуникской области Армении. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Сила  землетрясения - магнитудой 2.7.  Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 5 км.Сила подземных толчков в эпицентре составила 3-4 балла.

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