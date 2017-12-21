В Араратской области –туман, на некоторых дорогах республики местами имеется гололед

МЧС Армении сообщает, что по положению на 08:30 21-го декабря на территории Армении на некоторых дорогах республики местами имеется гололед.

21-го декабря - ночью, 22-го декабря – днем, 23-24-го декабря, 25- го декабря - ночью, ожидаются осадки. В Араратской области –туман.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на дорогах Сотк-Карвачар, на перевале Варденяц – местами гололед.

Со стороны дорожных строителей на межгосударственных и республиканских дорогах осуществляется круглосуточный контроль, проводится очистка, посыпание солью и песком. Водителям рекомендуется ездить с зимними покрышками. Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.