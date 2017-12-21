Европейские индексы снизились - 20-12-17

МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.11% и составил 13069.17 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.56% и составил 5352.77 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7525.22 пункта, российский MICEX снизился на 0.72% и составил 2102.97 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1132.65 пункта.