Европейские индексы снизились - 20-12-17
МОСКВА, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 20 декабря:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.11% и составил 13069.17 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.56% и составил 5352.77 пункта, британский FTSE снизился на 0.25% и составил 7525.22 пункта, российский MICEX снизился на 0.72% и составил 2102.97 пункта, а RTSI снизился на 0.17% и составил 1132.65 пункта.
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