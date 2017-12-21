Цены на драгоценные металлы выросли - 20-12-17

НЬЮ-ЙОРК, 21 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Нью-Йоркской бирже NYMEХ в результате торгов за 20 декабря были установлены следующие цены на драгоценные металлы.

Как передает «Арменпресс», фьючерсная цена на золото выросла на 0.31% и составила 1271.00 долларов США, фьючерсная цена на серебро выросла на 0.62% и составила 16.28 долларов США, фьючерсная цена на платину выросла на 0.43% и составила 919.00 долларов США.

Единица измерения – троянская унция (31.1 грамма).

Нью-Йоркская биржа NYMEХ-(New York Merchantile Exchange) – американская фьючерсная биржа, на которой в данный момент торги идут по 2 направлениям:по нефти, газу, платине, палладиуму, этанолу, углю, электроэнергии и выбросам двуокиси углерода, и по индексам COMEX- по золоту, серебру, меди, алюминию.