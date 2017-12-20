В Ливане установили рождественскую елку из тонны бананов

Администрация города Дамур к югу от Бейрута установила восьмиметровую елку из пяти тысяч бананов. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в муниципалитете города.

"В этом году принято креативное решение. На елку ушло 1,2 тысячи килограммов, пять тысяч бананов. Получилась рождественская елка высотой в восемь метров. В следующем году мы постараемся сделать елку еще больше", — сказал собеседник агентства.

После того, как бананы созреют и елка станет желтой, администрация Дамура планирует безвозмездно раздать спелые плоды всем желающим горожанам.

Муниципалитеты ливанских городов и поселений традиционно украшают улицы христианских районов и устанавливают рождественские елки, соревнуясь в оригинальности. Елки, установленные в городе Библос на севере Ливана, неоднократно входили в десятку самых красивых в мире.