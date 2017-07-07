Предстоящие на 21 декабря мероприятия
21:02, Декабрь 20, 2017
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- 21:15 МИД РФ подтвердил проведение переговоров Лаврова с Борисом Джонсоном в декабре
- 21:02 Предстоящие на 21 декабря мероприятия
- 20:52 Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова
- 20:13 Президент Армении принял участие в открытии нового развлекательного центра гостиничного комплекса «Мульти Рест»
- 19:47 Из 8 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 6
- 19:44 Президент Армении принял делегацию Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения
- 18:22 Президент Республики Арцах встретился с благотворителем Григором Григоряном
- 18:19 Глава МИД Армении и генсек МОФ обсудили подготовку намеченного в Ереване в 2018г. саммита Франкофонии
- 18:09 Грузия разместила на своей территории французские ПВО
- 18:06 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 20-12-17
- 18:05 Азиатские индексы - 20-12-17
- 18:01 Премьер-министр Армении принял членов Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения
- 17:58 В Дамаске построят новый аэропорт
- 17:50 На дорогах в Масисе, Арташате и Арарате наблюдается густой туман, видимость - 30-50 м.
- 17:45 Канадская пара впервые за 70 лет встретит Рождество порознь
- 17:36 Объем экспорта товаров из Армении впервые превысил 2 млрд долларов: замминистра
- 17:29 Президент Арцаха провел встречу с представителями Аудиторской палаты страны
- 17:24 ЕК впервые в истории Евросоюза запустила санкционную процедуру против Польши
- 17:20 Председатель НС Армении принял посла Соединенного Королевства
- 17:17 Состоялась пресс-конференция сопредседателей Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения
- 17:14 Министр иностранных дел Армении встретился с членами Сената и Национального собрания Франции
- 17:09 Телеканал Channel 4 вместо рождественского послания королевы предоставит слово детям
- 17:04 В Тегеране из-за загрязнения воздуха четвертый день подряд закрыты школы
- 16:51 Опрос: каждый третий россиянин хотел бы получить деньги в качестве подарка на Новый год
- 16:43 В США женщина родила ребенка, зачатого в пробирке 24 года назад
- 16:25 Министр иностранных дел Армении встретился с госсекретарем иностранных дел Франции
- 16:23 Мамедьяров сообщил о договоренности встретиться с Налбандяном в январе
- 16:16 Ереванский детский сад №91 получил новое дыхание: после капитального ремонта детсад открыл свои двери
- 16:10 Посол Армении Эстера Мкртумян вручила верительные грамоты президенту Уругвая Табаре Васкесу
- 16:04 Турция подтвердила, что выдвигала условия для ратификации армяно-турецких протоколов
- 16:01 Мировые экономические потери из-за катастроф в 2017 году составили $306 млрд
- 15:55 Ученые объяснили, как спорт помогает бросить курить
- 15:49 Американская киноакадемия опубликовала лонг-лист "Оскара" в номинации "Лучший фильм"
- 15:43 Леди Гага будет на постоянной основе выступать с концертами в Лас-Вегасе
- 15:35 Проявления армянофобии есть не только в детской литературе, но и в азербайджанских учебниках: в Ереване презентован сайт Azerichild.education
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