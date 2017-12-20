Минфин США внес в санкционный список Рамзана Кадырова

В Минфине США объявили в среду о внесении еще пяти россиян в санкционный "список Магнитского". Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, в сообщении, опубликованном министерством, отмечается, что санкции, в частности, распространяются на главу Чечни Рамзана Кадырова.

Минфин также отмечает, что санкции решено ввести против Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени. В пресс-релизе министерства финансов поясняется, что Майорова, Павлов и Шешеня были замешаны "в преступном сговоре, раскрытом Магнитским".

По информации Минфина США, Катаев - сотрудник сил безопасности в Чечне. Он, "согласно имеющимся данным, был замешан в нарушениях против гомосексуалистов в Чечне в течение первой половины 2017 года".

В пояснении о том, по какой причине в список добавили Кадырова, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".