Президент Армении принял участие в открытии нового развлекательного центра гостиничного комплекса «Мульти Рест»

Президент Армении Серж Саргсян в Цахкадзоре принял участие в открытии нового развлекательного центра гостиничного комплекса «Мульти Рест».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, с открытием центра было создано около 60 новых рабочих мест со средней зарплатой в 150 тыс драмов. Для реализации проекта усилиями основателя концерна «Multi Group» Гагика Царукяна было инвестировано более 10 млрд драмов.