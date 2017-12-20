Президент Армении принял делегацию Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения

Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения во главе с сопредседателем комиссии Саджадом Каримом.

Делегация находится в Ереване для участия в 17-м заседании Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Серж Саргсян с удовлетворением отметил, что отношения Армении с Европейским парламентом развиваются и расширяются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. В отношениях Армения-ЕС президент придал большое значение развитию межпарламентских отношений и диалога, активным взаимным визитам парламентариев, особо подчеркнув формат комитета парламентского сотрудничества.

Серж Саргсян отметил, что он был проинформирован об основной повестке дня ереванского заседания Комиссии парламентского сотрудничества ЕС – Армения и выразил надежду на то, что принятые в ходе заседания решения будут способствовать углублению сотрудничества между Арменией и Европейским Союзом в разных сферах.

Президент придал большое значение Заключительному заявлению, принятому Комиссией, в частности высокую оценку Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, а также сбалансированную позицию по нагорно-карабахскому конфликту, направленную на поддержку посреднических усилий Минской группы ОБСЕ.

Сопредседатель комиссии Саджад Карим поблагодарил президента за прием, оценку межпарламентского сотрудничества и искренний и открытый диалог.

Собеседники коснулись положений Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, а также законодательной базы и реформ в ряде направлений после подписания соглашения.

Президент Армении также ответил на вопросы парламентариев.